Зеленский рассчитывает, что независимый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы

Президент Владимир Зеленский надеется, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимая комиссия выберет в ближайшие месяцы.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Украина-ЕС, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Антикоррупционный прокурор – он (Назар Холодницкий – УП) сам уволился, потом была организована комиссия, комиссия абсолютно независима. Вчера было первое заседание, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров и я думаю, что в ближайшие месяцы, так как это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен людей на эту должность, изберется независимый антикоррупционный прокурор".

Детали: В то же время президент считает, что борьба с коррупцией оказалась "самым сложным шагом", хотя его команда "многое сделала для того, чтобы ее побороть". Ранее же Зеленский просил не называть Украину "коррумпированной", потому что "это уже не правда".

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