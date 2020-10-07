Зеленский рассчитывает, что независимый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы
Президент Владимир Зеленский надеется, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимая комиссия выберет в ближайшие месяцы.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Украина-ЕС, передает "Укринформ"
Прямая речь: "Антикоррупционный прокурор – он (Назар Холодницкий – УП) сам уволился, потом была организована комиссия, комиссия абсолютно независима. Вчера было первое заседание, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров и я думаю, что в ближайшие месяцы, так как это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен людей на эту должность, изберется независимый антикоррупционный прокурор".
Детали: В то же время президент считает, что борьба с коррупцией оказалась "самым сложным шагом", хотя его команда "многое сделала для того, чтобы ее побороть". Ранее же Зеленский просил не называть Украину "коррумпированной", потому что "это уже не правда".
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Предыстория:
- Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии. Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депгруппы "За майбутнє, "Довіра" и внефракционные.
- Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
- В Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет. Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
- В Офисе президента заявили, что принятие Радой постановления об определении комиссии, которая будет выбирать руководителя САП "приняли к сведению, как взяли к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".