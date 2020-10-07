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Лерос показал вторую часть записей разговоров "Тищенко и Комарницкого"

Среда, 7 октября 2020, 11:04
Лерос показал вторую часть записей разговоров Тищенко и Комарницкого
Фото с Facebook Лероса

Народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Источник: видеоблог Лероса на Youtube

Детали: По словам Лероса, это вторая часть записей, которые вела СБУ, и сделаны они в бане, где был Комарницкий во время обысков у него.

В частности, один из собеседников (по словам Лероса, это Комарницький) обсуждает с якобы Тищенко то, как можно наказать Лероса – "открутить ухо" или "организовать, что примут на взятке", "обнять где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал", "пристегнуть наручниками и пробежать десятку", "облить зеленкой" или дерьмом. Он также предлагает снимать все это на камеру и говорит, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 гривен, который он готов заплатить.

Также эти же голоса в дальнейшем уже с третьим лицом (по словам Лероса, это журналист "Вестей") обсуждают то, что Комарницкий должен дать интервью относительно обысков, которые прошли у него, и что якобы "честные полицейские" рассказали, что ему, что во время этих следственных действий должны были подбросить оружие и наркотики.

Якобы Комарницкий и Тищенко говорят, что надо также написать о конфликте с одной стороны мэра Киева Виталия Кличко и с другой – "Столара, Вавриша, Богдана, братьев Горовых" и еще "туда засунуть группами Лероса и Дубинского", а также "партнера Александра Ткаченко по 1+1 Александра Третьякова".

В конце разговора якобы Комарницкий также интересуется, "нельзя ли зарядить аккуратно" журналиста Дениса Бигуса.

UPD: 7 октября также адвокаты компании "Миллер" подали в интересах Лероса в Офис генерального прокурора заявление о возможном совершении народным депутатом Николаем Тищенко и Денисом Комарницким уголовных правонарушений в виде злоупотребления служебным положением, а также возможной подготовке к совершению хулиганства с применением предмета специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Что было раньше: 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Тищенко назвал записи, обнародованые нардепом Гео Леросом, относительно его контактов со "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиной".

Предыстория: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос Слуга народа
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