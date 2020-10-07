Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский вышел под залог в $1 млн

Экс-полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышел на свободу с обязательством явиться в суд в марте 2021 года.

Источник: NBC

Источник: Это именно Шовин сдавливал коленом шею Флойда. Его выпустили под залог в $1 млн.

Подозреваемый обязан явиться на рассмотрение дела в суд в марте следующего года.

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