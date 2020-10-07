Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский вышел под залог в $1 млн
Среда, 7 октября 2020, 23:55
Экс-полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, вышел на свободу с обязательством явиться в суд в марте 2021 года.
Источник: NBC
Источник: Это именно Шовин сдавливал коленом шею Флойда. Его выпустили под залог в $1 млн.
Подозреваемый обязан явиться на рассмотрение дела в суд в марте следующего года.
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Предыстория:
- В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.
- Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. Люди сожглиполицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Протесты охватили всю страну и стали причиною движения Black Lives Matter.
- Трем уже бывшим офицерам полиции Миннеаполиса выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего Джорджа Флойда.