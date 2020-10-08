Степанов поищет "баланс" между локдауном и нарушением правил

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет искать со специалистами новую форму контроля за распространением COVID-19, ведь люди не соблюдают эпидемические правила - и количество выявленных в сутки больных уже превысило 5 тысяч, а количество больных в стационарах - превысило 20 тысяч.

Источник: глава МОЗ в на брифинге

Прямая речь Степанова: "Медицинская система не выдержит, если мы не начнем все без исключения соблюдать правила.

Я прекрасно понимаю, что мы не можем сейчас пойти тем путем, по которому уже пошли некоторые европейские страны, тем путем, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных...

Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику..., но найти баланс, который мы будем выполнять. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы всем могла быть оказана медицинская помощь. Этот баланс - с одной стороны, это работа экономики, работа страны, а с другой стороны - выполнение правил.

Какой бы план ни был создан, есть базовые вещи, которые необходимы: это пользования маской, соблюдение дистанции, минимальное количество контактов и пользования антисептиками. Это - базовые вещи. Это отсутствие любых массовых мероприятий, где возможна соответствующая передача. Это соблюдение тех правил, которые установлены в нашей стране. Это когда в ресторане не 20 человек сидит за столом, рядом друг с другом, а 4 человека - так, как это установлено. Это когда правила соблюдаются в магазине, на транспорте.

Все эти правила были разработаны для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы разрывать цепочку передачи болезни".

Детали: Министр говорил очень эмоционально. Он отметил, что "мир не придумал другого способа остановки болезни, чем соблюдение правил", но в Украине "политики набирают очки за счет ковида".

Он снова упрекнул харьковскую власть за концерт 3 октября, ведь в Харьковской области 7 октября обнаружили 576 случаев заболевания коронавирусной болезнью, из них в Харькове - 425 случаев.

Степанов сказал, что понимает, людей, которых не коснулся COVID и которые хотят работать, чтобы зарабатывать деньги. Однако пояснил, что врачи уже истощены, так как полгода спасают больных в несовершенных условиях.

Прямая речь Степанова: "У медицинской системы есть определенный предел... В наших больницах сегодня утром находится уже более 20 тысяч больных - то есть больше 20 тысяч коек уже заняты больными (COVID-19). Каждый день это количество увеличивается

У нас сегодня очередной антирекорд - мы переступили эту отметку в 5 тысяч: за минувшие сутки заболели 5397 человек. (...)

Были госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, а еще есть количество людей, которые госпитализированы с неподтвержденным диагнозом, но нуждаются в медицинской помощи именно в условиях стационара.

У нас зафиксировано 93 летальных случая. Да, у нас выздоровели 2263 пациента".

К слову: Заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что сейчас вводить жесткий карантин не надо, но при полной заполненности больными COVID-19 всех койко-мест, которые подготовлены для госпитализации таких больных в больницах, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Напомним: Введенный в марте тотальный карантин ("локдаун" с остановкой общественного транспорта) в мае смягчили, а затем заменили на адаптивный карантин (в разных регионах могут быть разные ограничения). В рамках адаптивного карантина Украину делят на зоны (в эпидемически опасные могут попасть отдельные города и районы области). Самые жесткие карантинные ограничения сейчас вводятся в "красных" зонах.

В начале недели, 5 октября, Степанов говорил, что с середины июля количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь в Украине выросло почти в 5 раз - до 16 745 человек, а суточный прирост больных уже на этой неделе может достичь 5 тысяч.

Читайте также: Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко