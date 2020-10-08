Ермак хочет переформатировать фракцию "Слуга народа"

В Офисе президента задумали переформатировать группы во фракции "Слуга народа", однако Андрею Ермаку может не удаться взять контроль над ними.

Источник: статья "Украинской правды" под заголовком "Монобольшинство на двоих. Для чего Коломойский шантажирует Зеленского"

Детали: В начале Банковая поделила фракцию на 15 групп, в которые депутатов попадали жеребьевкой, однако после увольнения Андрея Богдана из Офиса президента эта система начала сбоить. При Андрее Ермаке коммуникации с фракцией практически нет, говорят депутаты.

Президент Владимир Зеленский летом встречался с несколькими группами, но сейчас депутаты президента не видят вообще, рассказывают в "Слуге народа".

В Офисе президента задумали большое переформатирование внутри фракции "Слуги народа".

По данным УП, в последние недели из состава фракционных групп начали исключать по 3-4 человека без предупреждения. Из соответствующих чатов удаляют тех, у кого низкий процент голосований за важные для руководства Офиса президента решения.

В то же время сразу несколько источников в "Слуге" рассказывают, что во фракции могут появиться еще несколько групп. УП известно по меньшей мере о четырех новых группы, которые могут возглавить депутаты Александр Скичко, Александр Трухин, Юлия Гришина и Артем Дубнов. Все они поддерживают теплые отношения с президентом и руководителем его Офиса.

Вероятно, что исключенных из других групп депутатов могут распределить именно в эти новые.

По словам собеседников УП, "Ермак давно хочет взять часть фракции под себя", но у него не получается. Фракция не в восторге от инициативы переформатирования групп.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил в партийном чате провести независимые праймериз и переизбрать всех руководителей групп. Мол, "если надо сменить руководство фракции - пусть этим займутся сами депутаты".

Такая идея по душе депутатам, но не нравится на Банковой.

Например, при таком развитии событий кум главы ОП Николай Тищенко рискует потерять свою группу. Как рассказывают депутаты, сейчас его "подчиненные" ищут себе другие группы.