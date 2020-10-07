Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Лерос: В "Слуге народа" назревает скандал из-за "пленок Тищенко"

Среда, 7 октября 2020, 19:15

Народный депутат Гео Лерос, который 7 октября обнародовал часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, уверяет, что во фракции назревает скандал.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лерос: "Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал".

Детали: Лерос опубликовал скриншоты фракционного часа.

В частности, в нем нардеп монобильшости Богдан Яременко грозит выйти из партии: "Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиров, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег - ниже моего достоинства".

Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал.

Опубліковано Geo Leros Середа, 7 жовтня 2020 р.

.

Что было раньше: 7 октября Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Предыстория: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подрядына строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.
  • 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действияДениса Комарницкого в Киеве.
  • Тищенко назвал записи, обнародованые нардепом Гео Леросом, относительно его контактов со "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиной".

Украинская правда
Темы: Слуга народаГео Лерос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Судью-беглеца из Одесской области приговорили к 9 годам за взятки

Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

Все новости...
Слуга народа
Тищенко говорит, что попросил в СБУ охрану для Лероса
Лерос показал вторую часть записей разговоров "Тищенко и Комарницкого"
Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее
Последние новости
19:15
Лерос: В "Слуге народа" назревает скандал из-за "пленок Тищенко"
19:09
Финансовый директор "Нафтогаза" ответил на скандальный аудит компании
19:00
фотоСтало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце
18:43
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного
18:30
Франция и Германия предложат санкции против ГРУ РФ за отравление Навального - Reuters
18:19
Активистка, которая разоблачила плагиат Шкарлета, заявила об угрозах и преследовании
18:17
фотоУгрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники
18:05
Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы
17:56
Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Москве и Женеве
17:50
После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN
Все новости...