Лерос: В "Слуге народа" назревает скандал из-за "пленок Тищенко"

Народный депутат Гео Лерос, который 7 октября обнародовал часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, уверяет, что во фракции назревает скандал.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лероса: "Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал".

Детали: Лерос опубликовал скриншоты фракционного часа.

В частности, в нем нардеп монобольшинства Богдан Яременко грозит выйти из партии: "Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиру, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег - ниже моего достоинства".

Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал. Опубліковано Geo Leros Середа, 7 жовтня 2020 р.

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Что было раньше: 7 октября Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

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