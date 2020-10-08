Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У судей КС по делу о защите богатств чиновников нашли проблемы в декларациях

Четверг, 8 октября 2020, 17:38
У судей КС по делу о защите богатств чиновников нашли проблемы в декларациях

У трех судей Конституционного суда, которые слушают дело об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников, нашли проблемы в декларациях.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Детали: Как сообщает НАПК, 8 октября КС начал рассмотрение дела о неконституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины и ряда других законов по представлению 47 народных депутатов.

Депутаты требуют признать неконституционными статьи, устанавливающие ответственность должностных лиц за незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации, а также требование о конфискации незаконно приобретенного имущества должностных лиц.

Кроме того, депутаты требуют признать неконституционным открытый круглосуточный доступ к Реестру деклараций.

Также предлагается отменить обязанность должностных лиц указывать в декларациях: информацию о членах семьи и их состоянии, данные о недвижимости декларанта и финансовых обязательств чиновников.

К тому же депутаты просят признать неконституционным проведение НАПК мониторинга образа жизни публичных служащих и обеспечение доступа НАПК в государственные реестры.

В НАПК считают, что эти условия фактически сделают невозможными эффективную проверку деклараций и конфискацию незаконно приобретенного имущества.

Однако представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил ходатайство об отводе 4 судей по этому делу. По его данным, трое судей очевидно имеют личный интерес, который может входить в конфликт с их обязанностью действовать беспристрастно, а председатель КС Александр Тупицкий покрывает конфликт интересов у подчиненных.

Так, проверка НАПК декларации судьи Ирины Завгородней обнаружила недостоверные сведения в размере 615,3 тысяч гривен. По данному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство по статье "Декларирование недостоверной информации".

Также НАПК установило, что судья-докладчик Игорь Слиденко несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такие действия свидетельствуют о признаках правонарушения, связанного с коррупцией.

Еще один судья Конституционного суда - Владимир Мойсик - тоже не сообщил о существенных изменениях имущественного положения, как этого требует закон.

По трем первым судьям - Ирине Завгородней, Игорю Слиденко и Владимиру Мойсику - Конституционный суд отказался удовлетворить такие ходатайства.

Что касается председателя суда Тупицкого, то поскольку он отсутствовал на заседании, суд отказался принять решение о его отводе и перенес рассмотрение.

Предыстория: Конституционный суд не дает Нацагенству по предупреждению коррупции проверить возможный конфликт интересов в решениях, касающихся закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Читайте также Новый руководитель НАПК Новиков: Позиция НАПК – выигрывать, не ввязываясь в битву

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судкоррупцияКонституцияКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: