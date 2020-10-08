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У судей КС по делу о защите богатств чиновников нашли проблемы в декларациях

Четверг, 8 октября 2020, 17:38

У трех судей Конституционного суда, которые слушают дело об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников, нашли проблемы в декларациях.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Детали: Как сообщает НАПК, 8 октября КС начал рассмотрение дела о неконституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины и ряда других законов по представлению 47 народных депутатов.

Депутаты требуют признать неконституционными статьи, устанавливающие ответственность должностных лиц за незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации, а также требование о конфискации незаконно приобретенного имущества должностных лиц.

Кроме того, депутаты требуют признать неконституционным открытый круглосуточный доступ к Реестру деклараций.

Также предлагается отменить обязанность должностных лиц указывать в декларациях: информацию о членах семьи и их состоянии, данные о недвижимости декларанта и финансовых обязательств чиновников.

К тому же депутаты просят признать неконституционным проведение НАПК мониторинга образа жизни публичных служащих и обеспечение доступа НАПК в государственные реестры.

В НАПК считают, что эти условия фактически сделают невозможными эффективную проверку деклараций и конфискацию незаконно приобретенного имущества.

Однако представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил ходатайство об отводе 4 судей по этому делу. По его данным, трое судей очевидно имеют личный интерес, который может входить в конфликт с их обязанностью действовать беспристрастно, а председатель КС Александр Тупицкий покрывает конфликт интересов у подчиненных.

Так, проверка НАПК декларации судьи Ирины Завгородней обнаружила недостоверные сведения в размере 615,3 тысяч гривен. По данному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство по статье "Декларирование недостоверной информации".

Также НАПК установило, что судья-докладчик Игорь Слиденко несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такие действия свидетельствуют о признаках правонарушения, связанного с коррупцией.

Еще один судья Конституционного суда - Владимир Мойсик - тоже не сообщил о существенных изменениях имущественного положения, как этого требует закон.

По трем первым судьям - Ирине Завгородней, Игорю Слиденко и Владимиру Мойсику - Конституционный суд отказался удовлетворить такие ходатайства.

Что касается председателя суда Тупицкого, то поскольку он отсутствовал на заседании, суд отказался принять решение о его отводе и перенес рассмотрение.

Предыстория: Конституционный суд не дает Нацагенству по предупреждению коррупции проверить возможный конфликт интересов в решениях, касающихся закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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Украинская правда
Темы: судкоррупцияКонституцияКС


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