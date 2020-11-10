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Глава Минздрава ответил на критику "локдауна выходного дня": Ткаченко хочет понравиться

Вторник, 10 ноября 2020, 00:05
Глава Минздрава ответил на критику локдауна выходного дня: Ткаченко хочет понравиться

Министр здравоохранения Максим Степанов советует главе Министерства культуры Александру Ткаченко вместо критиковать предлагаемый "локдаун выходного дня", предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

Источник: Степанов в эфире телепрограммы "Свобода слова"

Прямая речь: "Я читал комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю - лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость (вынужденное усиление карантина ред. ). Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти".

Детали: По словам Степанова, страна по экономическим причинам не может себе позволить полный локдаун, как это делают другие страны Европы. По мнению министра, Минздрав нашел "понятную формулу" локдауна - на субботу и воскресенье, когда благодаря ужесточению ограничений "будет максимально уменьшено количество контактов между людьми".

Степанов выразил надежду, что это позволит разорвать цепь передачи болезни и стабилизировать ситуацию.

Министр подтвердил, что вопрос введения "локдауну выходного дня" рассматривать на ближайшем заседании Кабмина - 11 ноября.

Сроков, сколько может продержаться такой режим, Степанов не взялся прогнозировать, сказав, что "все зависит от эпидемиологической ситуации".

Что предшествовало: Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинКабинет министровМинздрав
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