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Очільник МОЗ відповів на критику "локдауну вихідного дня": Ткаченко хоче сподобатись

Вівторок, 10 листопада 2020, 01:05

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов радить очільнику Міністерства культури Олександру Ткаченку замість критикувати пропонований "локдаун вихідного дня", запропонувати механізми підтримки для сфери культури та креативних індустрій.

Джерело: Степанов в ефірі телепрограми "Свобода слова"

Пряма мова: "Я читав коментар пана Ткаченка. Але мені здається, що добра спроба сподобатися. Але замість такої спроби сподобатись, я вважаю – краще запропонувати для креативних індустрій, в який спосіб їм буде легше пройти цю необхідність (вимушене посилення карантину –ред.). Я маю велику надію, що мій колега знайде спосіб і запропонує механізм, як саме його пройти".

Деталі: За словами Степанова, країна з економічних причин не може собі дозволити повний локдаун, як це роблять інші країни Європи. На думку міністра, МОЗ знайшов "зрозумілу формулу" локдауну – на суботу й неділю, коли завдяки посиленню обмежень "буде максимально зменшено кількість контактів між людьми".

Степанов висловив сподівання, що це дозволить розірвати ланцюг передачі хвороби та стабілізувати ситуацію.

Міністр підтвердив, що питання запровадження "локдауну вихідного дня" розглядатимуть на найближчому засіданні Кабміну - 11 листопада.

Термінів, скільки може протриматися такий режим, Степанов не взявся прогнозувати, сказавши, що "все залежить від епідеміологічної ситуації".

Що передувало: Мінкульт виступив проти введення "карантину вихідного дня".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. Розважальні заходи будуть заборонені.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинКабінет міністрівМОЗ


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