Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня"

Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести "карантин выходного дня", Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу.

Источник: глава министерства Александр Ткаченко в Telegram, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей.

Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса".

Детали: Он отметил, что учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса. По словам Ткаченко, контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе.

Министр также назвал сферу культуры "образцом для многих отраслей" по выполнению санэпидем требованиий Минздрава.

Нардеп от "слуг" считает, что, если этой сфере запретить работать на выходных - она ​​потеряет 50% прибыли, поэтому "львиная доля заведений закроется, чтобы не платить налоги и зарплату работникам".

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Президент Владимир Зеленский отметил, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Что было раньше: Информированные собеседники УП в Кабинете министров и Офисе президента сообщали, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. О возможности введения "карантина выходного дня" говорили еще в начале октября.

Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

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