Президент Армении узнал о "прекращении войны" в Карабахе из прессы

Армянский президент Армен Саркисян выразил возмущение по поводу того, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

В своем заявлении Саркисян отметил, что узнал из прессы о том, что президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

"Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной как с президентом Республики каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал", - заявил Саркисян.

Он назвал урегулирования карабахского конфликта "вопросом общенационального значения", а потому любой шаг в его отношении "должен быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений".

"Учитывая обусловленную сложившейся ситуацией глубокую озабоченность большой массы народа, безотлагательно инициирую политические консультации с целью в кратчайшие сроки согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов", - отметил Саркисян.

Напомним: В ночь на вторник возмущенные "миром в Карабахе" демонстранты штурмовали здания правительства и парламента Армении.

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях. Кроме того, в регион вводятся российские и турецкие "миротворцы".

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