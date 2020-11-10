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Кремль опроверг заявление Азербайджана о турецких миротворцах в Карабахе

Вторник, 10 ноября 2020, 11:14

Несмотря на заявление президента Азербайджана, Кремль утверждает, что в тексте соглашения трех стран о прекращении войны в Нагорном Карабахе нет ни слова о турецких миротворцах.

Об этом в среду сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Об этом нет ни слова в тексте заявления, об этом не договаривались три стороны, пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сказал представитель Кремля.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергают.

По данным Минобороны РФ, по состоянию на утро 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели уже 10 самолетов с российскими военными на борту.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники России.

По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБР из Самары участвовали в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

Читайте подробнее: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

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Темы: РосcияНагорный КарабахАзербайджан
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