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Безопасная реинтеграция ОРДЛО в Украину займет не менее 25 лет - Резников

Вторник, 10 ноября 2020, 15:22

Полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлится не менее 25 лет, считают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, Минреинтеграции

Детали: Алексей Резников и Янез Ленарчич обсудили необходимость обеспечения международным организациям доступа на всей территории Украины, в том числе - временно оккупированной.

Резников призвал Ленарчича встретиться с освобожденным журналистом Стасом Асеевым, который 28 месяцев находился в "пыточной", в так называемой "Изоляции".

Стороны говорили и о гуманитарное разминировании. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

Резников поделился опытом по результатам визита в Хорватию: там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

Прямая речь Резникова: "Мы осознаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная реинтеграция в Украине в плане безопасности, а это в том числе и завершения разминирования, займет не менее 25 лет".

Другие подробности: Резников сообщил, что пенсии жителям ОРДЛО начисляются - более того, правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также делает все, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно.

Так, с 10 ноября украинская сторона открыла два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них - в Счастье, открыт еще многофункциональный сервисный центр, где люди смогут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличку.

Этому предшествовало: 5 ноября украинская делегация передала Трехсторонний контактной группе свой "План совместных шагов", который позволил бы установить мир в ОРДЛО и провести там выборы уже в марте 2021 года.

При этом глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе должна действовать ориентировочно до 2050 года: это время позволит привести регион в нормальное состояние.

Темы: Донбассреинтеграция ДонбассаОРДЛО


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