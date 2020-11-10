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Безпечна реінтеграція ОРДЛО в Україну займе не менше 25 років - Резніков

Вівторок, 10 листопада 2020, 14:22
Безпечна реінтеграція ОРДЛО в Україну займе не менше 25 років - Резніков

Повна реінтеграція окремих районів Донецької та Луганської областей триватиме не менше 25 років, вважають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: віцепрем‘єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час онлайн-зустрічі з комісаром ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчічем, Мінреінтеграції

Деталі: Олексій Резніков та Янез Ленарчіч обговорили необхідність забезпечення міжнародним організаціям доступу на всій території України, в тому числі - тимчасово окупованій.

Резніков закликав Ленарчіча зустрітися зі звільненим журналістом Стасом Асєєвим, який 28 місяців перебував у "тортурні", у так званій "Ізоляції". 

Сторони говорили і про гуманітарне розмінування. Ленарчіч заявив про готовність ЄС допомагати Україні і в цьому напрямку.

Резніков поділився досвідом за результатами візиту до Хорватії: там, незважаючи на те, що війна закінчилася 25 років тому, розмінування досі продовжується, а завершення заплановане на 2025 рік. 

Пряма мова Резнікова: "Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років". 

Інші подробиці: Резніков повідомив, що пенсії жителям ОРДЛО нараховуються - більше того, уряд скасував обов‘язкову верифікацію упродовж 60 діб, а також робить усе, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. 

Так, із 10 листопада українська сторона відкрила два нових КПВВ на Луганщині. На одному з них - у Щасті, відкрито ще й багатофункціональний сервісний центр, де люди зможуть отримати всі адміністративні і соціальні послуги, в тому числі - вирішити питання пенсійного забезпечення і зняти готівку.

Цьому передувало: 5 листопада українська делегація передала Тристоронній контактній групі свій "План спільних кроків", який дозволив би встановити мир в ОРДЛО і провести там вибори вже в березні 2021 року.

При цьому голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що вільна економічна зона на Донбасі повинна діяти орієнтовно до 2050 року: цей час дозволить привести регіон у нормальний стан.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасреінтеграція ДонбасуОРДЛО
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