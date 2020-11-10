Нацгвардеец Маркив получил высокую церковную награду

Предстоятель Православной церкви Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе вручил нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую церковную награду ПЦУ – орден Архистратига Михаила.

Источник: Епифаний, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Епифания: "В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством".

Детали: Маркив заверил предстоятеля ПЦУ, что продолжит службу в Национальной гвардии.

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