Нацгвардеец Маркив получил высокую церковную награду
Вторник, 10 ноября 2020, 17:12
Предстоятель Православной церкви Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе вручил нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую церковную награду ПЦУ – орден Архистратига Михаила.
Источник: Епифаний, которого цитирует пресс-служба МВД
Прямая речь Епифания: "В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством".
Детали: Маркив заверил предстоятеля ПЦУ, что продолжит службу в Национальной гвардии.
Предыстория:
- Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
- Глава МВС Арсен Аваков потратил в сумме 836 244,50 грн на частный самолет для доставки в Украину Маркива.
- 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
- Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
Украинская правда