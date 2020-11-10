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Нацгвардеец Маркив получил высокую церковную награду

Вторник, 10 ноября 2020, 17:12
Нацгвардеец Маркив получил высокую церковную награду

Предстоятель Православной церкви Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе вручил нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую церковную награду ПЦУ – орден Архистратига Михаила.

Источник: Епифаний, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Епифания: "В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством".

Детали: Маркив заверил предстоятеля ПЦУ, что продолжит службу в Национальной гвардии.

Предыстория:

  • Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
  • Глава МВС Арсен Аваков потратил в сумме 836 244,50 грн на частный самолет для доставки в Украину Маркива.
  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифаний
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