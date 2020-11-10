Нацгвардієць Марків отримав високу церковну нагороду
Вівторок, 10 листопада 2020, 17:12
Предстоятель Православної церкви Блаженнійший Митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі вручив нацгвардійцю Віталію Марківу високу церковну нагороду ПЦУ - орден Архистратига Михаїла.
Джерело: Епіфаній, якого цитує пресслужба МВС
Пряма мова Епіфанія: "Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою".
Деталі: Марків запевнив предстоятеля ПЦУ, що продовжить службу в Національній гвардії.
Передісторія:
- Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
- Наступного дня в Україні приземлився борт разом із Марківим.
- Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що витратив 836 244,50 грн аби орендувати приватний літак для доправлення в Україну з Марківа.
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
Українська правда