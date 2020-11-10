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Нацгвардієць Марків отримав високу церковну нагороду

Вівторок, 10 листопада 2020, 18:12

Предстоятель Православної церкви Блаженнійший Митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі вручив нацгвардійцю Віталію Марківу високу церковну нагороду ПЦУ - орден Архистратига Михаїла.

Джерело: Епіфаній, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Епіфанія: "Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою".

Деталі: Марків запевнив предстоятеля ПЦУ, що продовжить службу в Національній гвардії.

Передісторія:

  • Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
  • Наступного дня в Україні приземлився борт разом із Марківим.
  • Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що витратив 836 244,50 грн аби орендувати приватний літак для доправлення в Україну з Марківа.
  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.

Українська правда
Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфаній


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