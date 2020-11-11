Выборы в США: Эрдоган поздравил Байдена с победой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Источник: сайте главы Турции

Прямая речь: "Уважаемый избранный президент, я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу кругу и союзном народа Соединенных Штатов Америки. Как мы неоднократно говорили во время вашего вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основаны на прочной основе" .

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Напомним: