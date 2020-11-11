Выборы в США: Эрдоган поздравил Байдена с победой
Среда, 11 ноября 2020, 04:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Источник: сайте главы Турции
Прямая речь: "Уважаемый избранный президент, я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу кругу и союзном народа Соединенных Штатов Америки. Как мы неоднократно говорили во время вашего вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основаны на прочной основе" .
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Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.