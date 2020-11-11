Вибори в США: Ердоган привітав Байдена з перемогою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Джерело: сайті глави Туреччини

Пряма мова: "Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі".

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