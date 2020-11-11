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Вибори в США: Ердоган привітав Байдена з перемогою

Середа, 11 листопада 2020, 05:00

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Джерело: сайті глави Туреччини

Пряма мова: "Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі".

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20
  • Соратники та радники президента США Дональда Трампа, який із великою ймовірністю програв президентські вибори кандидату від демократів Джо Байдену, анонімно повідомляють, що Трамп планує тривалу боротьбу, яка б дозволила скасувати результати волевиявлення. 
  • Джо Байден, що переміг на виборах президента США, планує видати виконавчі укази, що скасують кілька розпоряджень Дональда Трампа, щойно вступить на посаду 20 січня.

Теми: СШАТуреччина


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