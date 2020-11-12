Глава Еврокомиссии отреагировала на болезнь Зеленского
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я мысленно с вами, Владимир Зеленский. Я желаю вам скорейшего выздоровления", - написала президент Еврокомиссии в своем официальном Twitter-аккаунте.
My thoughts are with you @ZelenskyyUa. I wish you a very prompt recovery. https://t.co/qWhAVRGRzO— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 12, 2020
Президент Владимир Зеленский сообщил 9 ноября, что получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глава его офиса Андрей Ермак.
Зеленского и Ермака госпитализировали в больницу "Феофания", где они находятся в изолированных палатах.
Заразился коронавирусом и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.