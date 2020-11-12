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Глава Еврокомиссии отреагировала на болезнь Зеленского

Четверг, 12 ноября 2020, 12:15

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я мысленно с вами, Владимир Зеленский. Я желаю вам скорейшего выздоровления", - написала президент Еврокомиссии в своем официальном Twitter-аккаунте.

Президент Владимир Зеленский сообщил 9 ноября, что получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глава его офиса Андрей Ермак.

Зеленского и Ермака госпитализировали в больницу "Феофания", где они находятся в изолированных палатах.

Заразился коронавирусом и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Темы: ЕврокомиссияЗеленскийкоронавирусCovid-2019


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