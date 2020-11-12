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Глава Єврокомісії відреагувала на хворобу Зеленського

Четвер, 12 листопада 2020, 11:15

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала президенту України Володимиру Зеленському, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я подумки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання", - написала очільниця Єврокомісії у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Президент Володимир Зеленський повідомив 9 листопада, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його офісу Андрій Єрмак. 

Зеленського і Єрмака госпіталізували у лікарню "Феофанія", де вони перебувають у ізольованих палатах.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. 

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Теми: ЄврокомісіяЗеленськийкоронавірусCovid-2019
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