Глава Єврокомісії відреагувала на хворобу Зеленського

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала президенту України Володимиру Зеленському, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я подумки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання", - написала очільниця Єврокомісії у своєму офіційному Twitter-акаунті.

My thoughts are with you @ZelenskyyUa. I wish you a very prompt recovery. https://t.co/qWhAVRGRzO