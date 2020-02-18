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СНБО увеличивает государственный оборонный заказ

Вторник, 18 февраля 2020, 16:42
СНБО увеличивает государственный оборонный заказ

Совет нацбезопасности и обороны одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

Источник: сообщение на сайте СНБО

Детали: Соответствующее решение принято во вторник на заседании совета под председательством президента Владимира Зеленского.

По итогам рассмотрения вопроса Кабинету министров поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью "повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания".

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году.

В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.

Государственным оборонным заказом предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По предварительным расчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции, что предусматривает поддержку отечественного ОПК.

Среди прочего правительству поставлена ​​задача внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий.

Государственным оборонным заказом предусмотрено продолжение разработки и закупки по важнейшим проектам по созданию ракетной техники.

Кабмину также поручено обеспечить полное финансирование и не допустить уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения.

В решении также содержатся поручение другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу.

В СНБО подчеркнули, что в 2020 году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд больше, чем в 2019-м.

В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

"Такой объем государственных гарантий наши военные получат впервые", - отметили в совете.

Напомним:

  • Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны во вторник одобрили стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".
  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Они попытались продвинуться через линию разграничения. После чего Зеленский собрал заседание СНБО.

Украинская правда

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Темы: СНБОармия
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