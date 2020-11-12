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Найем получил повышение в "Укроборонпроме"

Четверг, 12 ноября 2020, 14:41
Найем получил повышение в Укроборонпроме

Бывший нардеп и журналист Мустафа Найем изменил направление деятельности в государственном концерне "Укрборонпром". Получил должность директора по активам, которая предполагает больше полномочий.

Источник: его комментарий Украинской правде, сайт "Укроборонпрома"

Детали: Найем до этого занимался взаимодействием с органами государственной власти, теперь он возглавит направление работы в сфере управления активами и корпоративными правами, а также будет осуществлять мониторинг государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна. "(Мой) круг полномочий и сфера увеличиваются… Получил право подписи касательно имущественных вопросов", - отметил он.

Тем временем на должность руководителя по коммуникациям пришел Владимир Гайдаш, который до этого возглавлял департамент коммуникации АО "Укргаздобыча" и был советником по вопросам коммуникаций главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прямая речь Найема: "В ближайшее время главным предметом наших взаимоотношений с государством будет реформирование концерна, контракты с заказчиками и эффективность использования активов. Для понимания сегодня в собственности предприятий Укроборонпрома находится более 11 млн кв. м недвижимости, из которых более 210 тысяч квадратов - это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия концерна, а следовательно, может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. "Дерибан" и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом".

Предыстория: В ноябре 2019 года Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора ГК "Укрборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

В начале августа того же года Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна.

Украинская правда

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Темы: НайемУкроборонпром
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