Найєм отримав підвищення в "Укроборонпромі"

Колишній нардеп і журналіст Мустафа Найєм змінив напрямок діяльності в державному концерні "Укрборонпром". Отримав посаду директора з активів, яка передбачає більше повноважень.

Джерело: його коментар Українській правді, сайт "Укроборонпрому"

Деталі: Найєм до цього опікувався взаємодією із органами державної влади, тепер він очолить напрямок роботи у сфері управління активами та корпоративними правами, а також здійснюватиме моніторинг державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну. "(Моє) коло повноважень та сфера збільшується... отримав право підпису щодо майнових питань", - зазначив він.

Тим часом на посаду керівника з питань комунікацій прийшов Володимир Гайдаш, який до того очолював департамент комунікації АТ "Укргазвидобування" та був радником з питань комунікацій голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пряма мова Наєма: "Найближчим часом головним предметом наших взаємовідносин з державою будуть реформування Концерну, контракти із замовниками та ефективність використання активів. Для розуміння на сьогодні у власності підприємств Укроборонпрому перебуває понад 11 мільйонів кв м. нерухомості, з яких понад 210 тисяч кв. м. – це надлишкове майно, яке вже давно не задіяне у виробничих процесах підприємства концерну, а відтак, може бути продане або передане в оренду. Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств. "Дерибан" та сумнівні схеми виводу майна з оборонних підприємств мають залишитися у минулому".

Передісторія: У листопаді 2019 року Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора ДК "Укрборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

На початку серпня того ж року Найєм був залучений в якості радника генерального директора концерну.