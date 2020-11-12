Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня

Четверг, 12 ноября 2020, 17:12
Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Источник: сам Уманский в Facebook

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

Что касается причин отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

ОтдыхайТЕ!"

 

Предыстория: В апреле стало известно, что бывшего министра финансов Игоря Уманского назначают специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он помогал Ермаку разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермаккарантинувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: