Экс-министр финансов станет советником Ермака

Бывший министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседник Украинской правды в ОП

Детали: По его информации, соответствующий указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

Источник подчеркнул, что Уманский выявил наличие масштабной коррупции в Налоговой и на Таможне, а Ермак "крайне заинтересован" в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

Предыстория: 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.