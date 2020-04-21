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Экс-министр финансов станет советником Ермака

Вторник, 21 апреля 2020, 19:34
Экс-министр финансов станет советником Ермака

Бывший министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседник Украинской правды в ОП

Детали: По его информации, соответствующий указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

Источник подчеркнул, что Уманский выявил наличие масштабной коррупции в Налоговой и на Таможне, а Ермак "крайне заинтересован" в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

Предыстория: 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийОфис генпрокурораМинфин
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