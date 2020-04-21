Экс-министр финансов станет советником Ермака

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Вторник, 21 апреля 2020, 19:34

Бывший министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: собеседник Украинской правды в ОП

Детали: По его информации, соответствующий указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

Источник подчеркнул, что Уманский выявил наличие масштабной коррупции в Налоговой и на Таможне, а Ермак "крайне заинтересован" в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

Собеседник УП говорит, что это важно по двум причинам: во-первых, важно "прикрыть эти схемы" и направить деньги в бюджет, во-вторых – "прекратить классические политические спекуляции" и, если схемы есть, помочь Кабмину их побороть максимально быстро.

По его словам, под Уманского будет создана специальная аналитическая группа, которая профессионально оценит объемы коррупционных потоков и поможет создать межведомственную комиссию и проект реформы, которая обеспечит реальные результаты.

Предыстория: 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак Зеленский Офис генпрокурора Минфин


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