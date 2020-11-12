Мендель говорит, что не болела COVID: Самый большой фейк утра

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала неправдивой информацию о якобы ее положительном результате теста на коронавирус.

Источник: Мендель в Facebook

Прямая речь: "Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу".

Детали: Мендель отметила, что тесты на коронавирус делает регулярно.

Что было раньше: 11 ноября СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

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