Мендель говорит, что не болела COVID: Самый большой фейк утра
Четверг, 12 ноября 2020, 08:23
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала неправдивой информацию о якобы ее положительном результате теста на коронавирус.
Источник: Мендель в Facebook
Прямая речь: "Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу".
Детали: Мендель отметила, что тесты на коронавирус делает регулярно.
Что было раньше: 11 ноября СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.
- Заразился коронавирусоми председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Украинская правда