Оккупанты не пропустили 2 человек на КПВВ "Золотое" и "Счастье" – пограничники

Утром 11 ноября через контрольные пункты въезда – выезда на линии разграничения на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехал в ВОТ – 71 человек, двух человек завернули оккупанты, на три КПВВ граждане не прибывали.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "С 8:00 все КПВВ на линии разграничения начали свою работу".

Детали: По состоянию на 10:00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 131 человека, на выход – 66 человек;

в КПВВ "Новотроицкое" – на выезд в ВОТУ оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств;

в КПВВ "Золотое" – 1 человек и в КПВВ "Счастье" – 1 человек, которые вышли в направлении временно оккупированной территории, но были завернуты представителями оккупационной власти.

В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Предыстория: