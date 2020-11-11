Оккупанты не пропустили 2 человек на КПВВ "Золотое" и "Счастье" – пограничники
Среда, 11 ноября 2020, 11:09
Утром 11 ноября через контрольные пункты въезда – выезда на линии разграничения на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехал в ВОТ – 71 человек, двух человек завернули оккупанты, на три КПВВ граждане не прибывали.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "С 8:00 все КПВВ на линии разграничения начали свою работу".
Детали: По состоянию на 10:00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:
- в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 131 человека, на выход – 66 человек;
- в КПВВ "Новотроицкое" – на выезд в ВОТУ оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств;
- в КПВВ "Золотое" – 1 человек и в КПВВ "Счастье" – 1 человек, которые вышли в направлении временно оккупированной территории, но были завернуты представителями оккупационной власти.
В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.
Предыстория:
- С 8 утра 10 ноября, согласно решению командующего объединенных сил, возобновили работу все КПВВ на линии разграничения. Они работают ежедневно с 8 до 16 часов.
- Украинская сторона имеет достаточное количество пограничников для обеспечения пропуска лиц и транспорта. Однако фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован пророссийскими боевиками.
Украинская правда