Украина осуждает убийство белоруса Бондаренко в Минске
Пятница, 13 ноября 2020, 15:22
Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство белоруса Романа Бондаренко в Минске.
Источник: Twitter министерства иностранных дел Украины
Дословно: "Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко.
Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденны всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа".
Предыстория:
- Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
- Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
- После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицы.
- Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко.
- В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".
Украинская правда