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Украина осуждает убийство белоруса Бондаренко в Минске

Пятница, 13 ноября 2020, 15:22
Украина осуждает убийство белоруса Бондаренко в Минске
фото: TUT.BY

Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство белоруса Романа Бондаренко в Минске.

Источник: Twitter министерства иностранных дел Украины

Дословно: "Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко.

Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденны всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа".

Предыстория:

  • Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
  • После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицы.
  • Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко.
  • В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".

Украинская правда

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Темы: УкраинаБеларусьубийствомитингиЛукашенко
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