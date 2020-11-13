Украина осуждает убийство белоруса Бондаренко в Минске

Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство белоруса Романа Бондаренко в Минске.

Источник: Twitter министерства иностранных дел Украины

Дословно: "Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко.

Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденны всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа".

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