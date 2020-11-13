Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську
П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:22
Україна солідарна з Європейським Союзом та засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка у Мінську.
Джерело: Twitter міністерства закордонних справ України
Дослівно: "Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка.
Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа".
Передісторія:
- Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.
- Бондаренка схопили і кудись відвезли люди у цивільній формі та в масках, які приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Через півтори години його доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями.
- Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулиці.
- Європейський Союз висловив обурення через смерть Бондаренка.
- Водночас слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація".
Українська правда