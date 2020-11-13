Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську 

Україна солідарна з Європейським Союзом та засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка у Мінську.

Джерело: Twitter міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка.

Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа".

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