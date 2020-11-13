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Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську 

П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:22
фото: TUT.BY

Україна солідарна з Європейським Союзом та засуджує вбивство білоруса Романа Бондаренка у Мінську.

Джерело: Twitter міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка.

Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа".

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренка схопили і кудись відвезли люди у цивільній формі та в масках, які приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Через півтори години його доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями. 
  • Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулиці.
  • Європейський Союз висловив обурення через смерть Бондаренка.
  • Водночас слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація". 

Українська правда
Теми: УкраїнаБілорусьвбивствомітингиЛукашенко


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