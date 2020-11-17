Главные новости понедельника и ночи: попытка отменить карантин, еще одна вакцина от COVID-19

Рада попытается отменить карантин на выходные, Появилась вторая, еще более эффективная потенциальная вакцина от COVID-19, — актуальные новости 16 ноября.

О попытке Рады отменить карантин

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

И.о. главы Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что правительство прибегло к неоднозначным решениям, которые поставили многих граждан в безвыходное положение. При этом она добавила, что местная власть не может игнорировать решение Кабмина.

О потенциальной вакцине от COVID-19

По предварительным данным американской компании Moderna, эффективность их вакцины-кандидата от COVID-19 составляет 94,5%.

В то же время гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.

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