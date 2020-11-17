Головні новини понеділка і ночі: спроба скасувати карантин, ще одна вакцина від COVID-19
Рада спробує скасувати карантин на вихідні, з'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19, — актуальні новини 16 листопада.
Про спробу Ради скасувати карантин
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.
Т.в.о. глави Верховної Ради Олена Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не може ігнорувати рішення Кабміну.
Про потенційну вакцину від COVID-19
За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.
Водночас Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.
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