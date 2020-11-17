Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини понеділка і ночі: спроба скасувати карантин, ще одна вакцина від COVID-19

Вівторок, 17 листопада 2020, 08:00

Рада спробує скасувати карантин на вихідні, з'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19, — актуальні новини 16 листопада.

Про спробу Ради скасувати карантин

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Т.в.о. глави Верховної Ради Олена Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не може ігнорувати рішення Кабміну. 

Про потенційну вакцину від COVID-19

За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%. 

Водночас Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Мая Санду виграла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на коронавірус.

Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США. 

Кабінет міністрів вирішив звільнити голову Державного космічного агентства Володимира Усова.  

Росія розмістила реактивні системи залпового вогню в наземному коридорі, який вона контролює між Вірменією і Нагірним Карабахом в якості миротворчої місії.

На відомого режисера Леоніда Садовського, 71-річного завідувача кафедри одного з вишів, напали у Харкові. Від побоїв він помер у лікарні

На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже 12 тисяч випадків COVID підтвердили за добу в Україні

Україна випередила Францію за кількістю нових хворих на COVID-19

Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19

відеоЧоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info

Рада відкладе розгляд законів щодо кризи із КСУ

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

Усі новини...
Останні новини
08:47
Єврокомісія підпише угоду з п’ятим виробником вакцини про закупівлю 405 млн доз
08:22
Майже 12 тисяч випадків COVID підтвердили за добу в Україні
08:16
У Джорджії, де перераховують результати вручну, знайшли 2600 "загублених" голосів
08:00
Головні новини понеділка і ночі: спроба скасувати карантин, ще одна вакцина від COVID-19
07:44
Понеділок на Донбасі минув майже без обстрілів – ООС
07:23
Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС
06:36
Конгрес прийняв антидопінговий "акт Родченкова" 
05:24
Україна випередила Францію за кількістю нових хворих на COVID-19
04:29
Радник Трампа обіцяє професійну передачу владу Байдену
03:32
Через центри зайнятості роботу знайшли 430 тисяч осіб – Шмигаль
Усі новини...