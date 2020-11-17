Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Диджитализация против COVID: власти планируют автоматические штрафы, QR-коды и не только

Вторник, 17 ноября 2020, 12:28
caerphilly.gov.uk

Министерство цифровой трансформации разрабатывает пять цифровых решений для борьбы с распространением COVID-19 - они касаются сбора информации о больных, штрафов за нарушение самоизоляции, электронных рецептов на лекарства от осложнений коронавируса, электронного направления на тест и фиксации посетителей заведений по QR-кодом.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Верховная Рада постановлением предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования, в том числе путем создания единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.

Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время. Они разрабатываются и мы представим их:

  • Цифровизация и централизация сбора информации о фактах подозрения и случаев инфекционных заболеваний;
  • совершенствование мобильного приложения "Дій вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
  • запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID;
  • внедрение электронного направления на ПЦР (тестирование), что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
  • QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.

Подобная система (QR-кодов) действует в Великобритании, единая страна. Мы будем быстро двигаться и будем второй страной, которая введет подобные меры".

Детали: Шмыгаль также пояснил, что будет без карантина выходного дня и какую помощь в связи с ним предложит бизнесу правительство.

Напомним: Накануне городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что система "Дій вдома" не работает и что "есть много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места".

Темы: Covid-2019коронавирусдиджитализацияздоровьеШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Covid-2019
Тесты на COVID еще трех футболистов сборной Украины позитивны, они уже болели коронавирусом
Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня
В этом году украинцы пьют в 40 раз больше антибиотиков - Ляшко
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...