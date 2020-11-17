Клуб чиновника Нацполиции работает во время "карантина выходного дня" – Bihus.Info

Киевский клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Источник: Bihus.info

Детали: Вечером в субботу, 14 ноября, парковка перед заведением была заполнена, и работал охранник. Среди припаркованных машин журналисты увидели знакомый белый "Крайслер", авто Наумова.

За час журналисты насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом позвонили на "102" и вызвали полицию. Она прибыла за 15 мин.

После того, как полиция зашла в заведение - на парковке выключили свет. К авто журналистов подошли молодые люди и требовали покинуть заведение "за три минуты", потому что "шлагбаум" закроется, и они не уедут.

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация уверила, что заведение работает на вынос.

После этого патрульные поехали.

Напомним: