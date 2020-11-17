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Клуб чиновника Нацполиции работает во время "карантина выходного дня" – Bihus.Info

Вторник, 17 ноября 2020, 22:44
Иван Наумов, bihus.info

Киевский клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Источник: Bihus.info

Детали: Вечером в субботу, 14 ноября, парковка перед заведением была заполнена, и работал охранник. Среди припаркованных машин журналисты увидели знакомый белый "Крайслер", авто Наумова.

За час журналисты насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом позвонили на "102" и вызвали полицию. Она прибыла за 15 мин.

После того, как полиция зашла в заведение - на парковке выключили свет. К авто журналистов подошли молодые люди и требовали покинуть заведение "за три минуты", потому что "шлагбаум" закроется, и они не уедут.

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация уверила, что заведение работает на вынос.

После этого патрульные поехали.

Напомним:

  • Во время весеннего карантина, когда работа, в частности, кафе и спортзалов также была запрещена, журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.
  • В субботу была приостановлена ​​работа магазина "Эпицентр" на Позняках в Киеве, который работал в полном объеме, вопреки "карантину выходного дня".
  • В воскресенье была закрыта выставка котов в Международном выставочном центре на метро Левобережная. 
  • 14 ноября за нарушение карантина выходного дня на спорткомплекс "5 элемент", который имеет отношение к экс-президенту Украины Петру Порошенко, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.

Темы: Киевполиция


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