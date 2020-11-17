Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клуб чиновника Нацполиции работает во время "карантина выходного дня" – Bihus.Info

Вторник, 17 ноября 2020, 21:44
Клуб чиновника Нацполиции работает во время карантина выходного дня – Bihus.Info
Иван Наумов, bihus.info

Киевский клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Источник: Bihus.info

Детали: Вечером в субботу, 14 ноября, парковка перед заведением была заполнена, и работал охранник. Среди припаркованных машин журналисты увидели знакомый белый "Крайслер", авто Наумова.

За час журналисты насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом позвонили на "102" и вызвали полицию. Она прибыла за 15 мин.

После того, как полиция зашла в заведение - на парковке выключили свет. К авто журналистов подошли молодые люди и требовали покинуть заведение "за три минуты", потому что "шлагбаум" закроется, и они не уедут.

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация уверила, что заведение работает на вынос.

После этого патрульные поехали.

Напомним:

  • Во время весеннего карантина, когда работа, в частности, кафе и спортзалов также была запрещена, журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.
  • В субботу была приостановлена ​​работа магазина "Эпицентр" на Позняках в Киеве, который работал в полном объеме, вопреки "карантину выходного дня".
  • В воскресенье была закрыта выставка котов в Международном выставочном центре на метро Левобережная. 
  • 14 ноября за нарушение карантина выходного дня на спорткомплекс "5 элемент", который имеет отношение к экс-президенту Украины Петру Порошенко, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: