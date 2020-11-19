Более 13 тысяч больных COVID за сутки в Украине и второй день больше 250 смертей

За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7 400 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Прошедшие сутки показала два антирекорда: по количеству новых случаев (превысило показатель 12 524 за 13 ноября) и по количеству летальных исходов (превысило цифру в 256 за 17 ноября).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Летальных случаев в эту среду больше всего зафиксировали в Днепропетровской области (39), Киеве (34), Донецкой области (21), Полтавской и Черновицкой (по 15), Львовской и Киевской (по 14), Харьковской (10) областях.

МОЗ

Из почти 13,4 тысяч новых больных: 539 дети, 673 медработники (данные МОЗ), 370 правоохранителей (данные МВД), 202 военнослужащих (данные Минобороны).

За минувшие сутки совершено 65 402 тестирования: методом ПЦР – 40585, методом ИФА – 24 817. За все время пандемии в Украине проведено 4 062 868 ПЦР-тестирования.

Этим методом с марта было обнаружено 583 510 случае коронавирусного заболевания, от которого умерли уже 10 369 человек, а 266 479 человек выздоровели.

Сейчас коронавирус имеют 306 662 жителя Украины.

УП

Напомним: 18 ноября в мире за сутки диагностировали 575 тысяч больных COVID-19. Украина по количеству новых случаев коронавируса была на 10-м месте в мире.

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COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП