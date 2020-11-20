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США к Лукашенко: Настало время остановить насилие и освободить задержанных

Пятница, 20 ноября 2020, 01:19

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал немедленно остановить насилие и нарушение прав человека.

Источник: Браун в Twitter

Прямая речь: "Более 100 дней власти Беларуси оказывала длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом".

Темы: СШАЛукашенкоБеларусь


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