США к Лукашенко: Настало время остановить насилие и освободить задержанных

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал немедленно остановить насилие и нарушение прав человека.

Источник: Браун в Twitter

Прямая речь: "Более 100 дней власти Беларуси оказывала длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом".