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США к Лукашенко: Настало время остановить насилие и освободить задержанных

Пятница, 20 ноября 2020, 00:19
США к Лукашенко: Настало время остановить насилие и освободить задержанных

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал немедленно остановить насилие и нарушение прав человека.

Источник: Браун в Twitter

Прямая речь: "Более 100 дней власти Беларуси оказывала длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом".

Напомним: В Беларуси уже 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой - отказывается сложить полномочия.

В сентябре Лукашенко говорил, что проведение новых президентских выборов возможно уже после принятия новой Конституции Беларуси.

В начале ноября - сказал, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда, мол, граждане примут такое решение.

Только на одной акции в воскресенье 15 ноября силовики задержали 23 журналиста и 1100 протестующих.

Темы: СШАЛукашенкоБеларусь
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