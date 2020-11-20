США к Лукашенко: Настало время остановить насилие и освободить задержанных
Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал немедленно остановить насилие и нарушение прав человека.
Источник: Браун в Twitter
Прямая речь: "Более 100 дней власти Беларуси оказывала длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом".
Напомним: В Беларуси уже 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой - отказывается сложить полномочия.
В сентябре Лукашенко говорил, что проведение новых президентских выборов возможно уже после принятия новой Конституции Беларуси.
В начале ноября - сказал, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда, мол, граждане примут такое решение.
Только на одной акции в воскресенье 15 ноября силовики задержали 23 журналиста и 1100 протестующих.