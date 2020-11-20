США до Лукашенка: Настав час зупинити насильство і звільнити затриманих

Заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та закликав негайно зупинити насильство і порушення прав людини.

Джерело: Браун в Twitter

Пряма мова: "Понад 100 днів влада Білорусі чинила тривалі й грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Настав час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини та запровадити діалог з білоруським суспільством".

Нагадаємо: У Білорусі вже 100 днів тривають протести проти режиму Лукашенка. Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.

У вересні Лукашенко говорив, що проведення нових президентських виборів можливе вже після прийняття нової Конституції Білорусі.

На початку листопада - сказав, що гарантує проведення нових виборів у країні, коли, мовляв, громадяни приймуть таке рішення.

Лише на одній акції в неділю 15 листопада силовики затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників.