В Беларуси тысячи человек прощаются с убитым активистом
В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.
Источник: "Радыё Свабода", TUT.by
Детали: Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.
Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа –ред.), "Рома, ты герой!"
Еще люди кричат: "Не забудем, не простим!" Некоторые читают молитву "Отче наш".
Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет.
В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.
Предыстория:
- Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
- Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
- После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицы.
- Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко.
- В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".