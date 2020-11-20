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В Беларуси тысячи человек прощаются с убитым активистом

Пятница, 20 ноября 2020, 11:30

В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа –ред.), "Рома, ты герой!"

Еще люди кричат: "Не забудем, не простим!" Некоторые читают молитву "Отче наш".

Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет.

В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.

Предыстория:

  • Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
  • После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицы.
  • Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко.
  • В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".

Темы: Беларусь


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