В Беларуси тысячи человек прощаются с убитым активистом

В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа –ред.), "Рома, ты герой!"

Еще люди кричат: "Не забудем, не простим!" Некоторые читают молитву "Отче наш".

Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет.

В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.

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