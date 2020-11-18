Второй тур в Черкассах. Как ИТшник с "Голоса" оказывает сопротивление мэру-хозяйственнику

22 листопада черкащани обиратимуть мера.

Кандидатів двоє – чинний міський голова зі скандальною репутацією Анатолій Бондаренко та новачок у політиці, черкаський ІТшник Віктор Євпак.

Місцеві порівнюють другий тур мерських перегонів з президентськими виборами 2019-го – обиратимуть між тим, до кого всі звикли, і тим, від кого не знаєш, чого очікувати.

Однак Бондаренко, на відміну від Порошенка, не має величезного клубу хейтерів. Навіть прихильники його конкурента зізнаються – за чинного мера місто змінилося на краще. Принаймні, дороги в ньому – що залишається чи не найважливішим показником дієвості місцевої влади в очах виборців.

Стратегічне значення кандидати мають і для партій, які їх висунули на вибори.

Євпак може стати першим і єдиним мером обласного центру від "Голосу", Бондаренко – другим від "За майбутнє" (перший – потенційний очільник Луцька, вотчини Ігоря Палиці, Ігор Поліщук).

"Українська правда" з’їздила до Черкас, аби дізнатись, за що місцеві хвалять Бондаренка, who is Віктор Євпак та що означає союз "слуг", ЄС і "Голосу".

"Анатолія Бондаренка – уважаєм"

Анатолій Бондаренко підхопив коронавірус за два тижні до виборів Фото: Facebook-сторінка чинного мера

У травні цього року міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прославився на всю Україну – виконком Черкаської міської ради вирішив послабити карантин на майже два тижні раніше за уряд.

Зеленський передав меру "полум’яний привіт", а сам мер, озброївшись відомою фразою з фільму про останній український корабель у Криму, заявив – "Черкаси будуть чинити опір". За кілька місяців такий спротив президенту конвертувався в союз "слуг" та "Голосу" проти чинного мера.

А в розпал виборчої кампанії "чинити опір" коронавірусу довелося і самому Бондаренку, який захворів на COVID-19. При цьому, перебуваючи на карантині, міський очільник заявив, що ріст захворюваності в місті став "наслідком виборів".

За кілька днів до другого туру мер повідомив, що отримав негативний тест на коронавірус, і одразу ж поїхав "інспектувати" підготовку до відкриття пам’ятника воїнам АТО-ООС.

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Утім для черкащан образ Бондаренка-опозиціонера почав формуватися значно раніше – років так на 10.

У 2010 він виступав проти коаліції "Батьківщини" з Партією регіонів і Партією вільних демократів у Черкаській міськраді, у 2013 закликав активістів битися з ДАІшниками, якщо ті не пускатимуть їх на мітинг опозиції в Києві, та організовував перші мітинги на підтримку Революції Гідності в Черкасах.

Усе це Бондаренко робив в кріслі голови обласної організації "Батьківщини", якою керував десять років – з 2010 по 2020 рік. Він двічі ставав депутатом обласної ради, у 2006 та 2010, і один раз, у 2015 – міським головою. На цьому місці зупинимось детальніше.

За першу "п’ятирічку" Бондаренко нажив собі образ типового господарника – будує дороги, кладе плитку, прибирає пляжі. Ледь не голова колгоспу.

Штаб Анатолія Бондаренка в Черкасах розташований за кілька хвилин ходьби від міської ради Черкас – між караоке-денс клубом і кав’ярнею Фото: Ольга Кириленко, УП

Дехто з місцевих, здебільшого активних і молодших, радить брати іменник "господарник" у лапки – мовляв, навіть коли в місті хоч щось робиться, усе одно виходить недолуго. Або ж проблеми вирішуються точково й несистемно – після конкретних скарг.

Утім, багатьом містянам доріг і плитки цілком достатньо. Вони щиро не чекають від міського голови чогось більшого.

– Анатолія Бондаренка – уважаєм, – каже 49-річна Наталія, яка вже 30 років торгує в Черкасах квітами біля McDonalds у центрі міста. – Хоч він нас і ганяє… Нам забороняють торгувати, бо це, виходить, стихійний ринок. Але порядок робить у городі, він молодець, як хазяїн – молодець.

Я можу зрівнять з Херсоном (де живуть діти Наталії – УП) – курортний город, так сказать – але там зовсім не такий порядок, як у нас в Черкасах.

– Він господарник! – пояснює, чому голосуватиме за Бондаренка ще одна Наталія, 66-річна пенсіонерка, яка чекає на громадський транспорт на бульварі Шевченка, одній з центральних вулиць міста.

– А Віктор Євпак – айтішник, – продовжує жінка, – господарчого досвіду в нього зовсім немає. Йому буде дуже важко розібратися у складних питаннях міста. Тому хай ще росте, можливо, це і буде наш мер на майбутнє. Але поки що, у такий складний час, нехай буде Бондаренко.

Помітними для журналістів і, здається, абсолютно неважливими для виборців стали партійні зміни Бондаренка напередодні виборів. У червні чинний мер засвітився на з’їзді "Пропозиції", де зібрались лідери місцевих "повстань" проти Зеленського. У липні він вийшов з "Батьківщини" і за кілька днів пішов у "За майбутнє" – проект бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці.

"Я не бачив і не знаю, і не зустрічався з Ігорем Коломойським", – переконував в одному зі своїх Facebook-стрімів Бондаренко, відповідаючи на запитання столичної журналістки.

За даними УП, конкретних домовленостей про членство Бондаренка в "Пропозиції" насправді не було. Як розповідають співрозмовники, що співпрацюють з партією "Пропозиція", на з’їзді цієї політсили мер Черкас був звичайним гостем.

А вже після з’їзду в Бондаренка почалися переговори з вагомими пропозиціями від партії "За майбутнє".

"З того, що ми чули від оточення Бондаренка, йому гарантували квоту на дострокових парламентських виборах, пообіцяли якісь гроші, ефіри, фінансування штабів", – зазначив у розмові з УП один із членів команди "Пропозиції".

"Я вважаю, що він (Бондаренко – УП) слабка людина, яка думає не про проблеми місцевого самоврядування, а про свій особистий інтерес", – так УП прокоментував вибір Бондаренка один із засновників "Пропозиції", мер Дніпра Борис Філатов.

Ні в Анатолія Бондаренка, ні в представників його штабу не знайшлось часу, аби відповісти на запитання УП. Навіть 15 хвилин. Чого не скажеш про телеканал "1+1" Ігоря Коломойського, у новинних випусках якого мер, який перебуває на карантині, впродовж тижня з’являвся регулярно.

"Черкаси – досить кримінальний город, і ніхто нічого з цим не дєлає"

Віктор Євпак розповідає, що почав відкладати на вибори 2020 ще п’ять років тому Фото: прес-служба "Голосу"

"Найголовніше – міський голова є ініціатором візії розвитку міста, замовником стратегії розвитку міста. Він є головним амбасадором міста на позачеркаській міжнародній арені. Він залучає інвесторів, людей, які заводять гроші і створюють робочі місця", – ділиться роздумами про роботу міського голови Віктор Євпак в одному з двох штабів "Голосу" в Черкасах.

Йому 35 років і він ніколи не працював у владі. Останні 11 років очолює команду з розробки веб-програм і мобільних застосунків eKreative – залучає інвесторів, координує фінанси, визначає вектор розвитку команди. Компанія має представництва у США та Великій Британії.

"Це більше управлінець-візіонер і менше господарник", – додає Євпак до своїх міркувань про міського голову, чим проводить жирну лінію між собою та Бондаренком.

До місцевих виборів-2020 Євпак почав готуватись ще у 2015 – розповідає, щомісяця відкладав частину доходу на кампанію. Станом на середину листопада витратив з цієї суми приблизно 2 мільйони гривень.

У 2016, за рік після того, як вирішив відкладати на майбутню мерську кампанію, пішов у політику. Побачив на УП новину, що Найєм і Лещенко долучились до Демальянсу, погуглив про партію і став її третім членом у Черкасах.

За три роки, у 2019-му, розчарувався, що партія не пішла на парламентські вибори, і перейшов у "Голос". Свою першу і останню мажоритарку програв кандидатці від "Слуги народу" Любові Шпак, набравши майже в чотири рази менше голосів.

Євпак, очевидно, значно менш відомий у місті за Бондаренка. Його прізвище легше впізнає молодь або представники креативного класу і значно складніше – пенсіонери.

Червоний борд на центральному бульварі Шевченка: "Обирай: підтримка олігархів/захист черкащан" – це агітація Віктора Євпака. Відсутність логотипу "Голосу" називають тактичним кроком

Точкової впізнаваності йому додають дві локальні історії – курси комп’ютерної грамотності для людей старшого віку, які у 2019 запустив Євпак, та система для відстеження громадського транспорту MapaMagic, яку eKreative безоплатно розробила для міста.

І є ще одна, третя історія, значно більшого масштабу – розроблений командою Євпака застосунок для батьківського контролю Kidslox виграв суд в Apple. Черкащанин судився з технологічним гігантом через монополізацію ринку.

– В Євпака сучасніші погляди на майбутнє Черкас, – пояснює свій голос у першому турі 24-річна фрілансерка Віка. – Я думаю, що до влади має прийти кандидат, який зацікавлений у майбутньому міста, а не в майбутньому власних кишень.

Зустріч Євпака з представниками місцевих ветеранських організацій Фото: УП

– Хватить нам Бондаренка, – розмірковує 32-річний черкащанин Ігор. – Євпак молодий, перспективний. А що Бондаренко для міста зробив – нічого! Тільки плитку зробив, і то – біля медичного коледжу нормальний асфальт здер, постелив плитку. Який тут сенс?

– Якби я голосував, то, мабуть, за Євпака, – розмірковує немісцевий офіціант Андрій, який готує каву через дорогу від штабу Анатолія Бондаренка. На вигляд має років 20. – Черкаси – досить кримінальний город, і ніхто нічого з цим не дєлає. Я жив не тільки в Черкасах – у Тернополі, у багатьох городах був – треба з цим боротись, а це все дуже корумповано.

Неформальний статус "кримінального города" став особливо помітним в останні кілька років – у 2018 тут розстріляли депутата облради Сергія Гугу, у 2019 – жорстоко побили журналіста Вадима Комарова, який помер, так і не прийшовши до тями.

Підтримка без "обязів" і конструктивна опозиція

У сценарії типового другого туру в типовому обласному центрі на кшталт Черкас цього разу буде дві особливості – коронавірус і неочікуваний союз запеклих політичних опонентів перед кульмінацією твору.

COVID-19, за іронією долі, за два тижні до виборів скосив Анатолія Бондаренка, який поперед усієї країни квапився зняти карантинні обмеження і навіть під час хвороби не втомлюється "чинити опір".

Складно оцінити, як коронавірус вплинув на роботу штабу Бондаренка чи способи його агітації. За два тижні до виборів на центральних вулицях міста немає жодного плакату, борду або людини з газетами на підтримку чинного мера.

Навпроти центрального McDonalds замість палаток з обличчями Бондаренка чи Євпака – точка продажу релігійних календарів. А найпомітніший борд на центральному бульварі Шевченка зайнятий значно "актуальнішим" написом: "Ні вакцинації-чіпізації!"

Борд "Ні вакцинації-чіпізації" на центральній вулиці Черкас Фото: УП

Навпроти борду із закликом заборонити "вакцинацію-чіпізацію" грають на скрипці. Маскового режиму в Черкасах дотримуються навіть музиканти

І якщо хворий на коронавірус мер на дев’ятому місяці епідемії вже не викликає подиву, то союз "Слуги народу", "Європейської солідарності" та "Голосу" – ще й як.

Після поразки своїх кандидатів у першому турі – Віталія Ільченка та Сергія Кудактіна – "слуги" і ЄС швидко заявили про підтримку кандидата від "Голосу" Віктора Євпака. Він вийшов у другий тур з результатом, удвічі меншим за результат Бондаренка – 19,14% проти 37,6%.

І хоча причини такого кроку з боку "слуг" очевидні, у партії запевняють – справа не в помсті бунтівнику Бондаренку, а в "ідеологічній близькості кандидатів".

"І в нашого кандидата, і у Віктора дуже схожа мета, програми. Тому такий шлях у нас був давно", – розповідає голова черкаського обласного осередку "Слуги народу" нардеп Олександр Завітневич.

"Коли ми всі робили соціологічні заміри, розуміли, що є один спільний лідер – чинний мер. Тому задача всіх інших 12 кандидатів була боротися за друге місце", – розповідає кандидат в мери від ЄС Сергій Кудактін.

"У принципі Віктор Євпак був найголовнішим медійним конкурентом мера, бо він почав працювати над своїм мерством уже 2 чи 3 роки тому", – додає Кудактін.

Євпак запевняє – "слуги" та ЄС підтримали його без жодних "обязів". Портфелів між собою не ділили.

Про співпрацю у міській раді Черкас всі три політсили поки що говорять неохоче. Мовляв – давайте пройдемо другий тур, а тоді будемо думати.

Очікувано, що "слугам", ЄС і "Голосу" після "теплої" мерської кампанії знайти спільну мову буде значно простіше. А "За майбутнє" доведеться "дружити" з "Батьківщиною", ВО "Черкащани" чи ОПЗЖ.

Однак, як розповідають місцеві черкаські політики, на локальному рівні важливішу роль грає людина, ніж її партія. А поняття "коаліція" та "опозиція" є дуже умовними, якщо, звісно, не йдеться про червоні лінії.

Результати виборів до Черкаської міської ради: "За майбутнє" – 14,11% (8 депутатів) "Слуга Народу" – 13,91% (8 депутатів) "Європейська Солідарність" – 13,24% (7 депутатів) "Голос" – 11,04% (6 депутатів) ВО "Черкащани" – 9,16% (5 депутатів) "Опозиційна платформа – За життя" – 6,96% (4 депутата) ВО "Батьківщина" – 6,19% (4 депутата)

Людина, яка програє другий тур мерських перегонів, залишиться працювати з переможцем пліч о пліч у міській раді. Адже як Бондаренко, так Євпак – перші номери у списках своїх партій.

На відміну від чинного мера, Євпак у разі перемоги не планує сваритись із Зеленським.

"Я за нормальні робочі конструктивні відносини. Ніхто цілуватись, обійматись не збирається. Я б хотів з ним зустрітися. Я знаю, що він, мабуть, також не хоче перемоги Анатолія Васильовича Бондаренка з особистих причин.

Це глупо мати пряму необоснову конфронтацію з центральною владою – від того страждає місто", – пояснює Євпак.

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"Те, що людина володіє англійською мовою, ще не доказує, що людина – господар".

Ця фраза з вуст 69-річного Володимира – у минулому університетського викладача, а нині прибиральника території біля Палацу культури в центрі міста – чи не найповніше описує настрій у Черкасах перед другим туром.

Черкаси – це місто, яке чекає на позитивні зміни, однак не готове їх вимагати.

Місто, яке охоче зустріне всесильного голову комунального підприємства з табличкою "Черкаси", ніж топ-менеджера з хорошою освітою.

Прийме в подарунок плитку і новий бордюр, а не інвестиції.

Сам Володимир голосував за Бондаренка в першому турі й піде віддавати йому свій голос в другому. Бо він "завжди за людину, яка вже була".

Ольга Кириленко, УП