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Главные новости воскресенья и ночи: цена вакцины от коронавируса, третья волна эпидемии COVID-19

Понедельник, 23 ноября 2020, 08:00

О вакцине

Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

О пандемии

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции.

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Темы: коронавирус


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