Главные новости воскресенья и ночи: цена вакцины от коронавируса, третья волна эпидемии COVID-19
Понедельник, 23 ноября 2020, 07:00
О вакцине
Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.
О пандемии
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции.
О телеграм-канале Украинской правды
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях