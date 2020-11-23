Главные новости воскресенья и ночи: цена вакцины от коронавируса, третья волна эпидемии COVID-19

О вакцине

Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.

О пандемии

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции.

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