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Головні новини неділі і ночі: ціна вакцини від коронавірусу, третя хвиля епідемії COVID-19

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:00

Про вакцину

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу, розробку якої веде американська компанія Moderna, складе 25-37 доларів.

Про пандемію

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по коронавірусу Давид Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції.

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Теми: коронавірус


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