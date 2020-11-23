Головні новини неділі і ночі: ціна вакцини від коронавірусу, третя хвиля епідемії COVID-19

Про вакцину

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу, розробку якої веде американська компанія Moderna, складе 25-37 доларів.

Про пандемію

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по коронавірусу Давид Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції.

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Про інші важливі новини

Прем'єр Денис Шмигаль у неділю розповів, що на випадок, коли не спрацює карантин вихідного дня, в уряді вже активно розробляють план по протидії розповсюдження коронавірусу.

Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

Лідери G20 схвалили продовження заморозки боргових виплат найбіднішими країнами до середини 2021 року у зв'язку з пандемією COVID-19 і висловилися за рівний доступ до вакцин.

У Черкасах перемагає діючий мер – екзит-пол