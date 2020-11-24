В Беларуси врачи и журналисты стали к стенке, протестуя против произвола режима Лукашенко
Медики больницы скорой медицинской помощи в Минске провели акцию солидарности со своим арестованным коллегой Артёмом Сорокиным под названием "0 промилле".
Источник: "Радыё Свабода", TUT.by
Детали: Задержанный врач больницы скорой помощи Артем Сорокин опроверг слова властей о том, что активист Роман Бондаренко был в нетрезвом виде во время драки на "Площади перемен". Сейчас он находится в СИЗО КГБ.
Задержанный врач - высшей категории, работает анестезиологом-реаниматологом в машине скорой помощи.
Врачи стали к стенке, подняв руки с листочками "0 промилле" в знак протеста против криминального преследования своего коллеги.
Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.
Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся также и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Вместе с врачем Артёмом Сорокиным они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 — "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия".
На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — даже не возбуждено уголовное дело.
Почему это важно: Врачи, медсестры и другие медработники Беларуси не могут бастовать, поэтому ищут иные формы протеста. Несколько дней назад в специальной группе "Белые халаты" в Telegram появилось.объявление о массовых увольнениях медиков.
Они считают, это единственный способ заставить власть услышать их. Согласно трудовому кодексу Беларуси, граждане имеют право на увольнение через 30 дней после уведомления работодателя о своем решении.
По мнению медиков, за это время администрация Лукашенко будет иметь шанс выполнить требования протестующих: провести новые выборы и прекратить применение насилия к демонстрантам. Под объявлением "Белых халатов" подписались 5 тысяч медиков.
Предыстория:
- Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
- Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
- Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко. Протесты в Беларуси продолжаются уже более 3 месяцев.
- В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".