В Беларуси врачи и журналисты стали к стенке, протестуя против произвола режима Лукашенко

Медики больницы скорой медицинской помощи в Минске провели акцию солидарности со своим арестованным коллегой Артёмом Сорокиным под названием "‎0 промилле".

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Задержанный врач больницы скорой помощи Артем Сорокин опроверг слова властей о том, что активист Роман Бондаренко был в нетрезвом виде во время драки на "Площади перемен". Сейчас он находится в СИЗО КГБ.

Задержанный врач - высшей категории, работает анестезиологом-реаниматологом в машине скорой помощи.

Врачи стали к стенке, подняв руки с листочками "0 промилле" в знак протеста против криминального преследования своего коллеги.

Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.

Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся также и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Вместе с врачем Артёмом Сорокиным они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 — "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия".

На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — даже не возбуждено уголовное дело.

Почему это важно: Врачи, медсестры и другие медработники Беларуси не могут бастовать, поэтому ищут иные формы протеста. Несколько дней назад в специальной группе "Белые халаты" в Telegram появилось.объявление о массовых увольнениях медиков.

Они считают, это единственный способ заставить власть услышать их. Согласно трудовому кодексу Беларуси, граждане имеют право на увольнение через 30 дней после уведомления работодателя о своем решении.

По мнению медиков, за это время администрация Лукашенко будет иметь шанс выполнить требования протестующих: провести новые выборы и прекратить применение насилия к демонстрантам. Под объявлением "Белых халатов" подписались 5 тысяч медиков.

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