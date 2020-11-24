У Білорусі лікарі та журналісти стали до стінки, протестуючи проти свавілля режиму Лукашенка

Медики лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську провели акцію солідарності зі своїм заарештованим колегою Артемом Сорокіним під назвою "0 проміле".

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Затриманий лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін спростував слова влади про те, що активіст Роман Бондаренко був в нетверезому вигляді під час бійки на "Площі змін". Зараз він знаходиться в СІЗО КДБ.

Затриманий лікар - вищої категорії, працює анестезіологом-реаніматологом в машині швидкої допомоги.

Лікарі стали до стінки, піднявши руки з листочками "0 проміле" на знак протесту проти кримінального переслідування свого колеги.

Слідом за медиками з ЛШМД вишикувалися в коридорі з табличками "0 проміле" співробітники видання TUT.BY.

Вже п'яту добу в СІЗО КДБ перебуває також і журналіст TUT.BY Катерина Борисевич. Разом з лікарем Артемом Сорокіним вони є підозрюваними у ч. 3. ст. 178 - "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

На TUT.BY був опублікований документ, який свідчить про те, що в крові побитого і померлого Романа Бондаренка не було алкоголю. СК і Олександр Лукашенко заявляли, що Роман був п'яний. При цьому за побиття Бондаренка ніхто не затриманий, більш того - навіть не порушено кримінальну справу.

Чому це важливо: Лікарі, медсестри та інші медпрацівники Білорусі не можуть страйкувати, тому шукають інші форми протести. Кілька днів тому в спеціальній групі "Білі халати" в Telegram з’явилось оголошення про масові звільнення медиків.

Вони вважають, це єдиний спосіб змусити владу почути їх. Згідно з трудовим кодексом Білорусі, громадяни мають право на звільнення через 30 днів після повідомлення роботодавця про своє рішення.

На думку медиків, за цей час адміністрація Лукашенка матиме шанс виконати вимоги протестувальників: провести нові вибори і припинити застосування насильства до демонстрантів. Під оголошенням "Білих халатів" підписалися 5 тисяч медиків.

Передісторія: