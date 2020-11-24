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У Білорусі лікарі та журналісти стали до стінки, протестуючи проти свавілля режиму Лукашенка

Вівторок, 24 листопада 2020, 13:05
У Білорусі лікарі та журналісти стали до стінки, протестуючи проти свавілля режиму Лукашенка

Медики лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську провели акцію солідарності зі своїм заарештованим колегою Артемом Сорокіним під назвою "0 проміле".

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Затриманий лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін спростував слова влади про те, що активіст Роман Бондаренко був в нетверезому вигляді під час бійки на "Площі змін". Зараз він знаходиться в СІЗО КДБ.

Затриманий лікар - вищої категорії, працює анестезіологом-реаніматологом в машині швидкої допомоги.

Лікарі стали до стінки, піднявши руки з листочками "0 проміле" на знак протесту проти кримінального переслідування свого колеги.

Слідом за медиками з ЛШМД вишикувалися в коридорі з табличками "0 проміле" співробітники видання TUT.BY.

Вже п'яту добу в СІЗО КДБ перебуває також і журналіст TUT.BY Катерина Борисевич. Разом з лікарем Артемом Сорокіним вони є підозрюваними у ч. 3. ст. 178 - "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

На TUT.BY був опублікований документ, який свідчить про те, що в крові побитого і померлого Романа Бондаренка не було алкоголю. СК і Олександр Лукашенко заявляли, що Роман був п'яний. При цьому за побиття Бондаренка ніхто не затриманий, більш того - навіть не порушено кримінальну справу.

Чому це важливо: Лікарі, медсестри та інші медпрацівники Білорусі не можуть страйкувати, тому шукають інші форми протести. Кілька днів тому в спеціальній групі "Білі халати" в Telegram з’явилось оголошення про масові звільнення медиків.

Вони вважають, це єдиний спосіб змусити владу почути їх. Згідно з трудовим кодексом Білорусі, громадяни мають право на звільнення через 30 днів після повідомлення роботодавця про своє рішення.

На думку медиків, за цей час адміністрація Лукашенка матиме шанс виконати вимоги протестувальників: провести нові вибори і припинити застосування насильства до демонстрантів. Під оголошенням "Білих халатів" підписалися 5 тисяч медиків.

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренка схопили і кудись відвезли люди у цивільній формі та в масках, які приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Через півтори години його доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями. 
  • Європейський Союз висловив обурення через смерть Бондаренка. Протести в Білорусі тривають вже більше 3 місяців.
  • Водночас слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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