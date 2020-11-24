Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности

Рабочая группа Верховной Рады, которая должна разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, решила засекретить результаты своей работы до достижения окончательных договоренностей по решению имеющейся проблемы.

Источник: сайт ВР со ссылкой на члена группы, нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю

Прямая речь: "Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией".

Детали: До того, по словам Совгири, "было принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности относительно указанных вопросов".

Нардеп также добавила, что группа решила безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов. Это – восстановление статьи об ответственности за предоставление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда и совершенствование законопроекта о КС.

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