Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности
Рабочая группа Верховной Рады, которая должна разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, решила засекретить результаты своей работы до достижения окончательных договоренностей по решению имеющейся проблемы.
Источник: сайт ВР со ссылкой на члена группы, нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю
Прямая речь: "Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией".
Детали: До того, по словам Совгири, "было принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности относительно указанных вопросов".
Нардеп также добавила, что группа решила безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов. Это – восстановление статьи об ответственности за предоставление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда и совершенствование законопроекта о КС.
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Предыстория:
- 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.
- 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.