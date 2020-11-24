Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности

Вторник, 24 ноября 2020, 14:36
Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности
Фото с Facebook Совгири

Рабочая группа Верховной Рады, которая должна разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, решила засекретить результаты своей работы до достижения окончательных договоренностей по решению имеющейся проблемы.

Источник: сайт ВР со ссылкой на члена группы, нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю

Прямая речь: "Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией".

Детали: До того, по словам Совгири, "было принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности относительно указанных вопросов".

Нардеп также добавила, что группа решила безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов. Это – восстановление статьи об ответственности за предоставление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда и совершенствование законопроекта о КС.

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.
  • 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

Украинская правда
Темы: Верховная РадазаконодательствоКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Верховная Рада
Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: