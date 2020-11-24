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Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности

Вторник, 24 ноября 2020, 15:36

Рабочая группа Верховной Рады, которая должна разработать законопроекты для урегулирования конституционного кризиса, решила засекретить результаты своей работы до достижения окончательных договоренностей по решению имеющейся проблемы.

Источник: сайт ВР со ссылкой на члена группы, нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю

Прямая речь: "Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией".

Детали: До того, по словам Совгири, "было принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности относительно указанных вопросов".

Нардеп также добавила, что группа решила безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов. Это – восстановление статьи об ответственности за предоставление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда и совершенствование законопроекта о КС.

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Предыстория:

  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.
  • 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

Украинская правда
Темы: Верховная РадазаконодательствоКС


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