Група з підготовки законів щодо КС засекретила попередні домовленості

Робоча група Верховної Ради, яка має напрацювати законопроєкти для врегулювання конституційної кризи, вирішила засекретити результати своєї роботи до досягнення остаточних домовленостей щодо вирішення наявної проблеми.

Джерело: сайт ВР з посиланням на члена групи, нардепа від "Слуги народу" Ольгу Совгирю

Пряма мова: "Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією".

Деталі: До того, за словами Совгирі, "було прийнято рішення не виносити на широкий загал і не повідомляти ЗМІ попередні домовленості щодо вказаних питань".

Нардеп також додала, що група вирішила невідкладно приступити до розгляду трьох блоків питань. Це – відновлення статті щодо відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій; відновлення електронного декларування з урахуванням тих позицій, які висловлені у мотивувальній частині рішення Конституційного суду і вдосконалення законопроєкту про КС.

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