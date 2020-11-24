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Група з підготовки законів щодо КС засекретила попередні домовленості

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:36
Фото з Facebook Совгирі

Робоча група Верховної Ради, яка має напрацювати законопроєкти для врегулювання конституційної кризи, вирішила засекретити результати своєї роботи до досягнення остаточних домовленостей щодо вирішення наявної проблеми.

Джерело: сайт ВР з посиланням на члена групи, нардепа від "Слуги народу" Ольгу Совгирю  

Пряма мова: "Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією".

Деталі: До того, за словами Совгирі, "було прийнято рішення не виносити на широкий загал і не повідомляти ЗМІ попередні домовленості щодо вказаних питань".

Нардеп також додала, що група вирішила невідкладно приступити до розгляду трьох блоків питань. Це – відновлення статті щодо відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій; відновлення електронного декларування з урахуванням тих позицій, які висловлені у мотивувальній частині рішення Конституційного суду і вдосконалення законопроєкту про КС.

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Передісторія:

  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.

Українська правда
Теми: Верховна РадазаконодавствоКС


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