Законопроекты по е-декларированию и КС должны наработать до 1 декабря
В Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.
Источник: заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря в Facebook
Прямая речь: "Распоряжением заместителя председателя ВР создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда".
Детали: В рабочую группу вошли: Денис Монастырский, Ольга Совгиря, Андрей Костин, Давид Арахамия, Николай Бабенко, Тарас Батенко, Сергей Власенко, Руслан Князевич, Антонина Славицкая и Ярослав Юрчишин.
Что было раньше: 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.
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Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
- Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
- Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".