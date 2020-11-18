Законопроекты по е-декларированию и КС должны наработать до 1 декабря

В Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

Источник: заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь: "Распоряжением заместителя председателя ВР создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда".

Детали: В рабочую группу вошли: Денис Монастырский, Ольга Совгиря, Андрей Костин, Давид Арахамия, Николай Бабенко, Тарас Батенко, Сергей Власенко, Руслан Князевич, Антонина Славицкая и Ярослав Юрчишин.

Что было раньше: 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.

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