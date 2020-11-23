Контроль больных COVID: власть разрабатывает приложение и готовит изменения в законы

Министерство цифровой трансформации занимается разработкой программы и концепции, которые позволят контролировать, как соблюдаются самоизоляцию зараженые коронавирусом украинцы или их окружения.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизмы по отслеживанию и отправке, скажем так, людей, которые были в контакте с больными COVID-19, на самоизоляцию. Но это потребует соответствующих изменений в наше законодательство, причем достаточно существенных.

Условно говоря, Степанов Максим заболел Covid, у него был круг контактов около 50 человек - каждый, кому приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если человек откажется. Должен быть доступ к персональным данным, чтобы это устанавливать в автоматическом режиме. Это должно работать исключительно в автоматическом режиме, так как теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут обзванивать и тому подобное.

Чтобы это заработало, нужно вносить серьезные изменения в законодательство, подавать вместе с вами (нардепами - ред.) это обсуждать, когда будет сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19".

Детали: Он напомнил, что такой проект работал исключительно в азиатских странах - Китае, Корее и других странах. Но Степанов отметил, что, с точки зрения эпидемиологии, это правильный вариант.

Напомним: Раньше уже действовало приложение "Дій вдома". Оно было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19. По состоянию на середину июня государственное приложение контролировало соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек. В то же время граждане жаловались на проблемы с использованием приложения.