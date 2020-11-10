"Передаю привет харьковчанам": Фукс опубликовал фото Кернеса

Известный украинский олигарх Павел Фукс показал вероятно новую фотографию городского головы Харькова Геннадия Кернеса с сыном Родионом Гайсинским из немецкой клиники Шарите.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь Фукса: "Геннадий Адольфович передает привет из Шарите".

Детали: На фото есть надпись, якобы цитирует Кернеса: "Передаю привет всем харьковчанам. И отдельный привет всем, кто меня потерял".

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