"Передаю привет харьковчанам": Фукс опубликовал фото Кернеса
Вторник, 10 ноября 2020, 20:17
Известный украинский олигарх Павел Фукс показал вероятно новую фотографию городского головы Харькова Геннадия Кернеса с сыном Родионом Гайсинским из немецкой клиники Шарите.
Источник: Фукс в Telegram
Прямая речь Фукса: "Геннадий Адольфович передает привет из Шарите".
Детали: На фото есть надпись, якобы цитирует Кернеса: "Передаю привет всем харьковчанам. И отдельный привет всем, кто меня потерял".
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Предыстория:
- Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
- В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
- 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
- В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.
- Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы, но сразу закрыли.
Украинская правда