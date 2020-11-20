Степанов: История о смерти отца, который пожертвовал кислород сыну, – неправда

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что информация, распространенная ранее в СМИ о смерти больного COVID-19 в Белой Церкви, который отдал свой кислород сыну и умер, не соответствует действительности. Волонтер, которая первой распространила эту историю, также признала, что не проверила информацию.

Источник: Степанов на брифинге 20 ноября, Дана Яровая в Facebook

Прямая речь Степанова: "Несколько дней назад было сообщение одной из волонтеров в социальных сетях, что якобы в 3-й городской больнице Белой Церкви находились отец и сын, больные COVID-19, и отец в связи с тем, что нет кислорода, отдал кислород сыну, а сам умер.

Мы проверили – даже не было такого случая, чтобы отец и сын находились в больнице, и отец умер, начиная с 1 ноября".

Детали: Степанов признал, что в медицинской сфере есть проблемы, но отметил, что такая история, как описана в соцсети и СМИ, сейчас невозможна.

Он призвал средства массовой информации "не сеять панику и не публиковать непроверенную информацию".

Сама волонтер Дана Яровая также признала, что не проверяла информацию, которую опубликовала – мол, она просто поверила женщине, которая ей сообщила якобы о смерти ее мужа после того, как он пожертвовал свой кислород сыну.

Что было раньше: 17 ноября волонтер Дана Яровая сообщила в Facebook, что в Белой Церкви умер больной отец, который пожертвовал свои 15 мин кислорода сыну. Эту информацию перепечатали ряд СМИ.