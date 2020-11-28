Задержанный в Индонезии по запросу РФ блогер летит в Киев – МИД

Украинский блогер Михаил Орешников, который был задержан в Индонезии Интерполом по требованию РФ, летит в Украину.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

Дословно: "Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать.

Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства".

Что предшествовало: 25 ноября журналист Андрей Цаплиенко сообщил о задержании в Индонезии гражданина Украины Михаила Орешникова, которого хотят выдать Российской Федерации.

В МИД Украины пояснили, что Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Михаил Орешников был учасником российской националистической организации "Реструкт". Эмигрировал в Украину в 2014 году.

Как писало "Громадське", в России на него завели уголовное дело за нападение на полицейских во время одной из его акций в поддержку Украины. В июле 2014 года Орешников перешел государственную границу между Россией и Украиной, и попросил о политическом убежище.

В статусе беженца ему в итоге отказали, но, по его словам, благодаря поддержке батальона "Азов", в который он вступил, ему удалось получить вид на жительство, а затем — гражданство Украины.