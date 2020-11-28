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Затриманий в Індонезії за запитом РФ блогер летить до Києва – МЗС

Субота, 28 листопада 2020, 10:29

Український блогер Михайло Орєшніков, якого було затримано в Індонезії Інтерполом на вимогу РФ, летить в Україну.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Дослівно: "Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити.

Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави".

Що передувало: 25 листопада журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про затримання в Індонезії громадянина України Михайла Орєшнікова, якого хочуть видати Російській Федерації.

В МЗС України повідомили, що Орєшніков "не оформив юридично вихід з громадянства Російської Федерації".

Михайло Орєшников був учасником російської націоналістичної організації "Реструкт". Емігрував в Україну в 2014 році.

Як писало "Громадське", в Росії на нього завели кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. У липні 2014 року Орєшніков перейшов державний кордон між Росією і Україною, і попросив про політичний притулок.

У статусі біженця йому в підсумку відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону "Азов", в який він вступив, йому вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроМЗСІндонезіяРосіяІнтерпол


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